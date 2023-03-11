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مقتل شخص في مشاجرة بالقاهرة بسبب فتاة

السبت، 11 مارس 2023 11:19 ص
مقتل شخص في مشاجرة بالقاهرة بسبب فتاة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم.
 
بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (طرف أول: أحد الأشخاص توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالصدر)  (طرف ثان: أحد الأشخاص مصاب بكدمات متفرقة بالجسم) لقيام الطرف الثانى بمعاكسة شقيقة الطرف الأول، حال سيرها بالشارع محل البلاغ ، وقامت على إثرها بالتعدى عليه بالسب مما أثار حفيظته فقام بالتعدى عليها بالضرب ، فقامت بإستدعاء شقيقها وحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.
 
 

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