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مصرع شخص دهسته سيارة مجهولة على كوبرى كلابشة فى أسوان

السبت، 11 مارس 2023 05:44 ص
مصرع شخص دهسته سيارة مجهولة على كوبرى كلابشة فى أسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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لقى شخص مصرعه دهسا، بعد أن صدمته سيارة بالقرب من كوبرى كلابشة كوم أمبو وسط محافظة أسوان، وتم نقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوصول بلاغ بالعثور على جثة أسفل كوبرى كلابشة بمركز كوم أمبو، وبانتقال رجال المباحث تبين أن الجثة لشخص يدعى أبوبكر رشيد محمد 29 سنة وأثناء عبوره الطريق ناحية نزلة قرية فارس فاجئته سيارة مسرعة وصدمته مما أدى لوفاته فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة لمباشرة التحقيق.
 
 

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