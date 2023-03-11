مصرع شخص دهسته سيارة مجهولة على كوبرى كلابشة فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

لقى شخص مصرعه دهسا، بعد أن صدمته سيارة بالقرب من كوبرى كلابشة كوم أمبو وسط محافظة أسوان، وتم نقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.