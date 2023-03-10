محافظ المنوفية يتابع جهود رؤساء المدن فى المتابعة الميدانية لرصف الطرق الجديدة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لخطة الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة.

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال الرصف والتطوير بطريق الشهداء - ساحل الجوابر ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى والذى يعد أحد قطاعات طريق 732 من كبري الحلفاية، المشتل - الموقف الجديد - ساحل الجوابر - دراجيل ، والذى يربط بين مركزى الشهداء وتلا بإجمالى أطوال 15 كم .

كما تم متابعة أعمال فرد السن بشارع فرش ماركت و شارع مسجد الرحمة وتسوية شارع خلف المحكمة، كما تم متابعة قطع الفرمة بطريق ترعة السمسمية بميت شهالة بالشهداء ، والأعمال النهائية لرصف طريق الشهداء - شمياطس ضمن طريق 723.

وفى مركز شبين الكوم ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال رصف طريق شنوان - الباجور والتأكد من التزام الشركة المنفذة لشروط المقايسة والاطمئنان على سريان العمل في الوقت المحدد للإنتهاء منه طبقا للخطة الزمنية المقررة ،

وفى مركز منوف ، يتابع رئيس المركز والمدينة أعمال التطوير بطريق البطحة البحرية حيث جاري صب الخرسانة المطبوعة وإزالة المعوقات التى تعوق العمل لافتتاحها قريبا أمام المواطنين بهدف إيجاد متنفساً جمالياً وحضارياً للمواطنين ، وكذا متابعة أعمال قطع الفرمه بامتداد شارع القارح تمهيدا للرصف وتيسير الحركة المرورية، وكذا قطع الفرمة بشارع امتداد عيادة ( هشام الدجوي ) استعدادا للرصف.

هذا وفى مركز ومدينة تلا ، تم متابعة أعمال التطوير وتركيب الأعمدة الديكورية الحديثة بكورنيش ترعة البتانونية والمقام على مساحة 600متر، والذي سيساهم في إحداث نقلة حضارية بالمدينة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال الخطة الاستراتيجية للعام الحالي ، حيث تم متابعة تركيب غرف صرف المياه بمتفرعات شارع بورسعيد، وأعمال تركيب الانترلوك بشارع أبو عريشة - طريق كفر عليم تمهيداً لأعمال الرصف النهائى .

وأكد محافظ المنوفية على أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة.