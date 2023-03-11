محافظ القليوبية: توريد سيارتى مكبس سعة 50 مترا لدعم منظومة النظافة ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

فقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 2 سيارة مكبس 50 متر بتكلفة 5.8 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة بمدينة بنها، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوي النظافة بعاصمة المحافظة وتوفير المعدات اللازمة التي توفر الجهد والوقت للعاملين بالمنظومة.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة تسعي دائما للارتقاء بمنظومة النظافة من خلال توفير المعدات اللازمة لإنجاحها وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم في إضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ، على أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات والسيارات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها، ومنال معوض مدير الشئون المالية والإدارية.