اليوم السابع
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محافظ الجيزة: نستهدف إقامة 4 معارض جديدة لـ"أهلا رمضان"

الجمعة، 10 مارس 2023 01:14 م
محافظ الجيزة: نستهدف إقامة 4 معارض جديدة لـ"أهلا رمضان" محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، والذى ناقش خلاله الاستعدادت الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك واستعرض جهود توفير السلع الغذائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن محافظة الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية حريصة على إقامة 10 معارض كبرى لـ"أهلاً رمضان"، قد تم بالفعل افتتاح 6 معارض منها ومن المقرر افتتاح 4 معارض أخرى خلال أيام بقطاعات أخرى، مؤكداً على أنه يجرى معاينة عدد من المواقع لأراضي فضاء بنطاق الأحياء والمراكز والمدن لإقامة منافذ ومعارض للسلع عليها لضمان وصول خدمات تلك المعارض لجميع المواطنين بالمحافظة.

 

وأضاف محافظ الجيزة، أن الدولة تنتهج العديد من الخطط للتخفيف على المواطنين منها حزم الحماية الاجتماعية إلى جانب تكاتف جهود كافه الأجهزة ممثلة فى القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين بالتعاون مع المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح مابين 25 : 30 % عن السوق من خلال 900 منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة.

 

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات إحتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز ومنع إقامه أية مخازن أسفل وبمحيط المحاور المرورية والمشروعات القومية خاصة التى تحوى مواد قابلة للإشتعال حفاظاً على امن وسلامة المواطنين وعدم إهدار المال العام.

 

كما وجه المحافظ بالمتابعة الميدانية للشارع ومنع التعديات ورفع الإشغالات وعدم إقامة شوادر لبيع مستلزمات رمضان بدون الحصول علي تصاريح من الجهة المختصة لمراجعه عناصر السلامه والحماية المدنية وبغير المواقع المخصصة لها لعدم إعاقة الحركة المرورية.

 

وبشأن المتغيرات المكانية شدد المحافظ على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة لحالات وحدة المتغيرات المكانية ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية أو الأراضى أملاك الدولة وإزالتها فوراً فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق بالجيزة بمراجعة مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة لديوان عام المحافظة ووحداته المحلية ومديريات الخدمات التابعة من خلال لجنه مختصه قبل استلامها للتأكد من تنفيذها وفق المواصفات المحددة، مشدداً على سرعة الإنتهاء من المشروعات وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمتابعة الدورية للأعمال ونسب التنفيذ لضمان الإلتزام بالجداول المحددة.

 

وأطلع المحافظ على خطط إدارة الأزمات لمواجهة الطوارئ وتدريب العاملين على سيناريوهات مواجهة الازمات، موجهاً مختلف الجهات المعنية بالتنسيق لتوفير كافة العوامل الفنية واللوجيستيات الخاصة بأماكن الإيواء ومتطلبات الإعاشة والإسعافات.


شهر رمضان

معارض اهلا رمضان

محافظ الجيزة

الجيزة



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