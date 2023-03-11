اليوم السابع
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السبت، 11 مارس 2023 09:38 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: حل أى معوقات تواجه مشروع نادى الاتحاد بسموحة

السبت، 11 مارس 2023 08:27 م
محافظ الإسكندرية: حل أى معوقات تواجه مشروع نادى الاتحاد بسموحة اجتماع محافظ الإسكندرية مع رئيس نادى الاتحاد
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبة اليوم، محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، واستمع المحافظ إلي معوقات تراخيص المرحلة الثانية من البناء بعد أن أوضح مصليحي الأهمية الكبيرة لمشروع أستكمال منشآت فرع النادى بسموحة، الذي يؤثر بشكل كبير في زيادة موارد النادي.  
 
وقال محافظ الإسكندرية، إنه مهتم بالنوادي السكندرية ومنها نادي الاتحاد واستكمال منشآت النادي إضافة كبيرة ستكون بمثابة نقله كبيرة للمنشآت الرياضية بالمحافظة بشكل عام ونادى الاتحاد السكندرى بشكل خاص حيث تُلبى جميع احتياجات ومتطلبات فرق النادى وأعضائه. 
 
وأوضح  الشريف ان المحافظة مستعدة لذليل كافة العقبات التي تواجة النادي نظرا لعراقة نادي الاتحاد ،كما وجه بتسهيل إجراءات بناء المرحلة الثانيه من المشروع وذلك وفقًا للوائح والقوانين  المتطلبه في هذا الشأن.
 
من جانبه أشاد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد بالمجهودات الكبيرة التي يبذُلها المحافظ منذ توليه قيادة المحافظة للنهوض بها، وتمن موقف سيادته في هذ الملف ودعمه ومساندته الدائمة لنادى الاتحاد السكندرى صاحب الشعبية والجماهيرية الكبيرة داخل المحافظة.
 
 
 
 
 

الاسكندرية

الاتحاد السكندرى

الاندية الرياضية

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