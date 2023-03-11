محافظ الإسكندرية: استمرار القوافل المجانية الخدمية الشاملة بنطاق الأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء مكلفاً رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل والتشديد على نشر الحملات التوعوية.

وفي هذا الصدد، واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة أول تحت إشراف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحي، بعمل قوافل متكاملة علي مدار 3 أيام استهدفت: عزب محسن 8 وعزبه ميرزا والزوايده، وأسفرت عن الكشف الطبي وتقديم الرعاية الصحية المجانية لنحو 1000حالة مرضية فضلا عن صرف أدوية مجانية، كما تم حصر نحو «225» سيده لإصدار رقم قومي لهن بالمجان، وحصر«60» دارس لفصول محو أمية ، وعلي هامش القوافل تم عمل دعايه وإعلان عن مبادرات مشروعك لتمويل المشروعات الصمت سطه والصغيره ومتناهيه الصغر، وتقديم الندوات التوعوية الإجتماعية والطبية.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة ثان تحت إشراف الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بإقامة قافلة بمنطقة المنتزة الطبية بمقر جمعية خليك ايجابي بشارع الحسن والحسين بمتفرعات شارع المعهد الديني، وو لقد تنوعت التخصصات والخدمات الطبية المقدمة لأهالي العزبة، بواقع 50حالة تنظيم الأسرة، و80 باطن، و100 أطفال، بالإضافة إلى 60 أمراض نساء، و27 متابعة حمل، و80 عظام، وفي إطار المبادرة الداعية للكشف المبكر علي الثدي تم الكشف علي 18حالة، ولقد تم تقديم الأدوية للحالات المريضة، كما أقيمت معارض منتجات الهاند ميد.

وفي حي شرق، أكد اللواء أحمد حبيب رئيس الحي، على أن الجهات المعنية بالحي شاركت مع منطقة شرق الطبية في القافلة الطبية تحت عنوان " من حقك تنطمي"، والتي أقيمت فعالياتها في الفترة من 3 حتى 8 مارس، وشملت تنظيم الأسرة وكشف باطن وأطفال ومبادرات المرأة ومبادرة الاعتلال الكلوي، بمناطق عزبة سكينة ورابعة الناصرية وجانوتي والقلعة وغبريال.

وأضاف أنه في السياق ذاته تم إقامة عدة ندوات تثقفيه بالتنسيق مع الجهات المعنية على مدار أيام الحملة لتوعية الأهالي وتنمية وعي الأهالي للاهتمام بالنشئ و كيفية استقبال شهر رمضان الكريم ، فضلا عن توزيع هدايا علي الاطفال المتواجدة.

وشهدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب ويرافقها الاستاذ عادل حسين مدير تعليم غرب فعاليات الحملة التنشيطية لخدمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية (حقك تنظمي ) بنطاق الحي، وذلك ببشاير الخير 3امام مسجد الحق المبين، هذا وقد اشتملت الحملات التي تم تنظيمها علي وجود عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الأسرة مجانية وكشف أمراض النساء و الأطفال وأمراض مزمنه.

يذكر بأنه يتم تواجد سيارات الكشف المتنقله لعياده تنظيم الأسرة ببشاير الخير 3 ، 5 لمده 3 ايام في الأسبوع وبصفه منتظمه، كما أقيمت ندوات عن الحفاظ علي شبكة الصرف الصحي بمشاركة شركة الصرف الصحي وتم حث السيدات علي عدم إلقاء المخلفات في الأحواض، وعدم إلقاء الزيوت بشبكة الصرف الصحي، كما تم توزيع رسومات توضيحية علي الأطفال عن السلوك الصحيح والسلوك الخطأ.