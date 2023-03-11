محافظ الأقصر يهدى رئيس "محلية النواب" درع المحافظة خلال زيارة للمشروعات.. صور

الأقصر – محمود حسين – أحمد مرعى

قدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، درع المحافظة هدية تذكاري للنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقديراً لزيارة الوفد على المشروعات القومية وخطط التطوير والتجميل بمحافظة الأقصر، على مدار اليوم السبت وأمس الجمعة، مشيداً بمجهوداتهم فى دعم المحافظة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

فيما أشاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمستوى النظافة في محافظة الأقصر، مبدياً إعجابه بما شاهده في الأقصر من مستوى متميز للنظافة، ومعرباً عن تقديره لمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لجهوده في النهوض بالمحافظة، مطالبا وزارة التنمية المحلية بإستلهام تجربة محافظة الأقصر في النظافة والتنسيق مع مركز تدريب سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية لعرض تجربة النظافة في الأقصر على المحافظات التي تمتلك نفس المقومات.

كما أشاد الوفد بالمظهر الجمالي الذي شاهدوه في الأقصر ومستوى التجميل، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت، بديوان عام محافظة الأقصر لعرض جهود المحافظة في كافة الملفات والقضايا، أمام وفد لجنة الإدارة المحلية الذي يزور الأقصر في الفترة الحالية.

وكان قد بدأ وفد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ثاني أيام زيارته لمحافظة الأقصر، بتفقد مركز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، بحضور المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وقيادات محافظة الأقصر محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة، والدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب، ووفد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وشهدت محافظة الأقصر، جولات مكوكية لوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى جولته بمحافظة الأقصر، وذلك عقب لقاء المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة.

وبدأت زيارة اللجنة من مجلس النواب بلقاء محافظ الأقصر، حيث استعرض المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة، وقال إن ما تم تنفيذه من مشروعات في المحافظة عدد 1338 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 27 مليار و590 مليون جنيه، وجارى تنفيذ 227 مشروعا، بتكلفة مالية قدرها 28 مليارا و316 مليون جنيه، منها مشروعات في قطاع الصحة بتكلفة 13 مليارا و439 مليون جنيه، بتنفيذ عدد 6 مستشفيات و11 مركز طبى و43 وحدة طب أسرة، وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 13 مليارا و341 مليون جنيه، وفي قطاع الطرق والكباري بتكلفة 9 مليارات و175 مليون جنيه، وقطاع الري والموارد المائية بتكلفة مليار و828 مليون جنيه، وقطاع الكهرباء والغاز الطبيعي بتكلفة مليار و74 مليون جنيه، وقطاع التعليم ما قبل الجامعي بتكلفة 803 ملايين جنيه.



صورة تذكارية للمحافظ مع وفد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان



محافظ الأقصر يهدى درع المحافظة لوفد البرلمان