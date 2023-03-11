لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأمريكى: واشنطن قادرة على تعويض أوروبا فاقد الغاز والنفط الروسى

وكالات

زعم رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي جو مانشين، أن واشنطن قادرة على تعويض أوروبا عن فاقد الغاز والنفط الروسيين ببديل أمريكي، دون أن يشير إلى كلفة ذلك الباهظة على أوروبا.

وقال مانشين في مؤتمر الطاقة الدولي في هيوستن ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" حول إمكانية تعويض النفط والغاز الروسيين في أوروبا: "أعتقد أننا قادرون على ذلك".

وأشار إلى أن هذا سيمنع روسيا من استخدام مصادر الطاقة "سلاحا" وأضاف: "إذا تمكنا من ذلك وأزحنا النفط الروسي المستخدم سلاحا من السوق، سيكون ذلك نعمة للديمقراطية والحريات".

وأكد أنه يفضل حرمان شركات الطاقة الروسية من الوصول إلى الأسواق العالمية، مشيرا رغم ذلك إلى أن كل دولة يجب أن تتخذ قرارها بهذه القضية.