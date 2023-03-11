اليوم السابع
Ads
السبت، 11 مارس 2023 08:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأمريكى: واشنطن قادرة على تعويض أوروبا فاقد الغاز والنفط الروسى

السبت، 11 مارس 2023 08:00 ص
لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأمريكى: واشنطن قادرة على تعويض أوروبا فاقد الغاز والنفط الروسى الكونجرس الأمريكى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زعم رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي جو مانشين، أن واشنطن قادرة على تعويض أوروبا عن فاقد الغاز والنفط الروسيين ببديل أمريكي، دون أن يشير إلى كلفة ذلك الباهظة على أوروبا.

وقال مانشين في مؤتمر الطاقة الدولي في هيوستن ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" حول إمكانية تعويض النفط والغاز الروسيين في أوروبا: "أعتقد أننا قادرون على ذلك".

وأشار إلى أن هذا سيمنع روسيا من استخدام مصادر الطاقة "سلاحا" وأضاف: "إذا تمكنا من ذلك وأزحنا النفط الروسي المستخدم سلاحا من السوق، سيكون ذلك نعمة للديمقراطية والحريات".

وأكد أنه يفضل حرمان شركات الطاقة الروسية من الوصول إلى الأسواق العالمية، مشيرا رغم ذلك إلى أن كل دولة يجب أن تتخذ قرارها بهذه القضية.


مجلس الشيوخ الامريكى

امريكا

جو مانشين

روسيا

النفط الروسى

الغاز الروسى

اوروبا

حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

كييف

موسكو

السيل الشمالى

واشنطن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة