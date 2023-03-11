لجان لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الأجرة وإنهاء 11 ألف عقد أملاك دولة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،مع رؤساء المراكز والمدن انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المحافظة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب المحددة، و كذلك آخر جهود تقنين وضع متعدين أملاك الدولة المتقدمين بطالبات تصالح .

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المواقف بالإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

ناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوي في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية عن التي تم الإعلان عنها، وذلك على مدار 24 ساعة وهي 2342200 - 2320001 والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

وفي سياق متصل، تابع محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والذي أكد انه تم تحرير 11 ألفا و 772 عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 1291عقدا وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 26 ألفا و164 طلبا ،وعدد الطلبات الجادة منها 17 ألفا و 779 طلبا وغير الجادة 8385 طلبا حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.