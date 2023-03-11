اليوم السابع
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عاطلان يعترفان بسرقة محتويات شقة بشبرا.. يكشفان عن أسلوبهما في اقتحام المساكن

السبت، 11 مارس 2023 11:37 ص
عاطلان يعترفان بسرقة محتويات شقة بشبرا.. يكشفان عن أسلوبهما في اقتحام المساكن سرقة شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف عاطلان تم ضبطهما، لاتهامهما بسرقة محتويات شقة في منطقة شبرا، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهما استغلا خلو الشقة من المقيمين بها، وقررا سرقتها.

أضافا أنهما كسرا الباب بواسطة آلة حادة، واستوليا على بعض محتوياتها، تمهيدا لبيعها، وتقسيم حصيلة المسروقات بينهما.

أرشد المتهمان عن المسروقات، كما ضبط بحوزتهما أجهزة كهربائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى سلاح أبيض، وأدوات يستخدمانها في كسر الأبواب وسرقة الشقق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

نجحت الداخلية في ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا، بأسلوب كسر الباب، وضبط بحوزتهما (أجهزة كهربائية "سخان - 3 مراوح سقف - جهاز تكييف "مجهوليـن المصــــــدر" - سلاح أبيض - الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).

تحرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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