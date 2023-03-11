اليوم السابع
Ads
السبت، 11 مارس 2023 11:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط مصنع غير مرخص بالقاهرة لبيع فلاتر سيارات منتهية الصلاحية

السبت، 11 مارس 2023 11:10 ص
ضبط مصنع غير مرخص بالقاهرة لبيع فلاتر سيارات منتهية الصلاحية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع فلاتر سيارات بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تجميع فلاتر الزيت والهواء المنتهية الصلاحية وإعادة تهيئتها وطباعة ملصقات وعلامات تجارية عليها غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعثرت قوات الأمن بداخل المصنع على (1400  فلتر زيت مطبوع عليه بيانات على خلاف الحقيقة -  100  فلتر زيت "معد للطباعة" - كمية من علب الكرتون مدون عليها البيانات وبلد المنشأ "على خلاف الحقيقة" – عدد من المعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).
 
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة إستخدام فلاتر الزيت والهواء المنتهية الصلاحية وطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

أمن القاهرة

مديرية أمن القاهرة

قسم شرطة المرج

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة