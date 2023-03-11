ضبط مصنع غير مرخص بالقاهرة لبيع فلاتر سيارات منتهية الصلاحية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع فلاتر سيارات بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تجميع فلاتر الزيت والهواء المنتهية الصلاحية وإعادة تهيئتها وطباعة ملصقات وعلامات تجارية عليها غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت قوات الأمن بداخل المصنع على (1400 فلتر زيت مطبوع عليه بيانات على خلاف الحقيقة - 100 فلتر زيت "معد للطباعة" - كمية من علب الكرتون مدون عليها البيانات وبلد المنشأ "على خلاف الحقيقة" – عدد من المعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة إستخدام فلاتر الزيت والهواء المنتهية الصلاحية وطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.