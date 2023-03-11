محافظ الوادى الجديد: إرجاء المتعثرين عن سداد مستحقات التقنين لنهاية رمضان

كما أصدر المحافظ عدد من التوجيهات من أهمها منح مهلة حتى نهاية شهر رمضان للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة الخاصة بالتقنين، وتنفيد الإزالات بعد عيد الفطر مباشرة، وحصر الأراضي الزراعية المستصلحة وتدقيق الاحداثيات بالتنسيق بين المراكز و وحدة المتغيرات المكانية، لتحصيل مستحقات الدولة، عرض الموقف النهائي لنسب التنفيذ والجدية بمبادرة النخيل بداية شهر مايو القادم، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمدارس الآيلة للسقوط.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن إطلاق مبادرة خاصة بجدولة المستحقات المالية الخاصة للمنتفعين المتعثرين لصالح صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة (أفراد - شركات)، وذلك إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحصيل مستحقات الدولة، والتيسير على المستثمرين، ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفي إطار دفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة.

وأكدت محافظة الوادي الجديد في بيان لها، أن المبادرة تشمل سداد قيمة 25% من المديونية، وسداد باقي المبلغ المستحق خلال عام، وفي حالة عدم التقدم بطلب الجدولة خلال شهر فبراير؛ سوف يتم إبلاغ الضرائب العقارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المتقاعسين عن السداد وجدولة الديون.