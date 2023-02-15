رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكاوى المواطنين من وجود أعمدة بدون كشافات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، فى حل شكاوي المواطنين من وجود أعمدة الكهرباء بدون كشافات إنارة وقرب الأسلاك الكهربائية بجوار المنازل بنجع الدقاديق بمنشأة العماري، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها.

البداية كانت بورود شكاوى على إحدى صفحات التواصل الإجتماعي، تفيد بوجود أعمدة الكهرباء بدون كشافات إنارة وقرب الأسلاك الكهربائية بجوار المنازل، مما يؤدي إلى وجود خطر على الأطفال والمنازل، ناهيك عن الشوارع المظلمة المليئة بالحيوانات المفترسة بمنطقة نزلة السقالة نجع الدقاديق بمنشأة العماري، وفي استجابة سريعة على الفور أصدر اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تعليماته لرئيس حي المطار يوسف محمد علي، بحل الشكوى ومعاينتها على الطبيعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وعلى الفور قاد يوسف محمد علي رئيس حي المطار، فريق من الدعم الفني من فنيين الكهرباء المختصين بحي المطار إلى المنطقة لرفع كفاءة مستوى الإنارة، وتم تركيب كشافات إنارة وتأمين الأسلاك من عبث الأطفال، وجارى مواصلة حل مشكلات المواطنين بمدينة الأقصر لحماية أرواح الكبار والأطفال من كافة أعمدة الإنارة بالمدينة.

وفى نفس السياق، عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" الذي يعقده أسبوعيا للمواطنين، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ.

ووجه رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة، والتي منها ما يتعلق بطلبات رخص مباني وإشغالات طريق وغيرها، وذلك من أجل الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.



الإستجابة لشكاوي المواطنين بوجود أعمدة الكهرباء بدون كشافات



حل أزمة أعمدة الكهرباء بدون كشافات بمنشأة العمارى



رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكاوي المواطنين









