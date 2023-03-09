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رئيس جامعة بنها: التحول الرقمى أصبح اتجاها عصريا يتوافق مع متغيرات العصر

الخميس، 09 مارس 2023 11:04 ص
رئيس جامعة بنها: التحول الرقمى أصبح اتجاها عصريا يتوافق مع متغيرات العصر جانب من الحدث
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، على أن التحول الرقمى فى الجامعات أصبح اتجاها عصريا يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر ومتطلباته وشرطا لبناء المعرفة فى المجتمع.

وفى هذا السياق كرمت شيرين شوقى أمين عام الجامعة، العاملين بالجهاز الإدارى بكليات ووحدات الجامعة وإداراتها المختلفة الحاصلين على دورة التحول الرقمى، وذلك بحضور شادى المشد نائب المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وسلمت أمين عام الجامعة، شهادات اجتياز دورة التحول الرقمى للعاملين بالجهاز الإدارى، مؤكدة على حرص وسعى الجامعة على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة، ومواكبة التطور والتحول التكنولوجى تحقيقًا للتميز الرقمى والمؤسسي.

كما وجهت أمين عام الجامعة الشكر لوحدة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة، ومركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتميزهم فى تنظيم فى الدورات التدريبية للجهاز الإدارى لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

 

 

 

تكريم العاملين بالجهاز الإداري
تكريم العاملين بالجهاز الإداري

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

 

خلال التكريم
خلال التكريم

 


 

 

 


اخبار القليوبية

اخبار جامعة بنها

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