دراسة: يجب متابعة التهاب البنكرياس المزمن للمراقبة بعد الجراحة

كتبت فاطمة ياسر

التهاب البنكرياس المزمن هو حالة مرضية مؤلمة، وللعلاج لابد من إجراء عملية جراحية كبرى لإزالة البنكرياس بالكامل أو جزء منه.

وكانت أكبر دراسة حتى الآن للمرضى الذين خضعوا لجراحة التهاب البنكرياس المزمن مع متابعة لمدة ست سنوات أو أكثر، وجدت أن حوالي ثلثي المرضى يعيشون بعد 10 سنوات، ومع ذلك كان أكثر من ربع هؤلاء المرضى لا يزالون يستخدمون المواد الأفيونية يوميًا لتسكين الألم.

ونُشرت الدراسة التي قدمت في الاجتماع السنوي رقم 134 لجمعية الجراحة الجنوبية في ديسمبر في بالم بيتش بولاية فلوريدا بأمريكيا، ونشرت في مجلة الكلية الأمريكية للجراحين، أن بعد التدخل الجراحي لعلاج البنكرياس يحتاجون المرضي للمتابعة الطويلة.

وقال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور جريجوري سي ويلسون، أستاذ الجراحة المساعد في كلية الطب بجامعة سينسيناتي بأمريكا، إنه بعد التدخل الجراحي، نتوقع كجراحين أن نعيد هؤلاء المرضى إلى حياتهم الطبيعية، وفي هذه الدراسة، لدينا متابعة طويلة الأمد لفحص البقاء على قيد الحياة وسبب الوفاة لدى هؤلاء المرضى بعد فترة طويلة من تلك الفترة الجراحية، وما نراه هو أن البقاء على قيد الحياة يستمر في الانخفاض حتى بعد خمس سنوات من الجراحة.

وأضاف الدكتور ويلسون إن نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة عشر سنوات 63.5٪ فقط، ولذلك هناك جزء كبير من هؤلاء المرضى يموتون في غضون 10 سنوات من هذه العملية، كان متوسط ​​عمر مرضى الدراسة 44.8 سنة.

وتضمنت الدراسة 555 عملية جراحية لالتهاب البنكرياس المزمن أجريت على 493 مريضًا في مركز جامعة سينسيناتي الطبي بين عامي 2000 و2020، ما يمثل أكبر دراسة حتى الآن لتقييم البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل في المرضى الذين خضعوا لجراحة لالتهاب البنكرياس المزمن، وفقًا للمؤلفين.

فالبنكرياس هو عضو رئيسي في البطن ينتج إنزيمات الجهاز الهضمي، وكذلك الأنسولين، ولتنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم. التهاب البنكرياس المزمن هو مرض حميد يسبب التهاب البنكرياس، وغالبًا ما يتم علاج المرض أولاً بالأدوية أو بإجراءات أقل توغلاً، ولكن قد يحتاج ما يصل إلى 40٪ من المرضى لعملية جراحية عندما يفشل العلاج الطبي، كما قال الدكتور ويلسون.

النتائج الرئيسية للدراسة هي: وقام الباحثون بتقييم البقاء على المدى الطويل ونتائج المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية لعلاج التهاب البنكرياس المزمن.



وقام الباحثون بتقييم معدلات البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل والنتائج من 493 مريضًا خضعوا لـ 555 عملية جراحية لالتهاب البنكرياس المزمن في المركز الطبي بجامعة سينسيناتي بين عامي 2000 و2020، ووجدوا ارتفاعًا (95.5٪) في معدل البقاء على قيد الحياة لمدة عام واحد بين المرضى ولكنه أقل بكثير. (63.5٪) معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات.

وتضمنت العمليات التي أجراها جراحة الدراسة ما يلي: استئصال البنكرياس الكلي في 48.5٪، مع تلقي الغالبية العظمى أيضًا تقنية التسريب الخلوي.

استئصال رأس البنكرياس مع الحفاظ على الاثني عشر ، وهو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة ، بنسبة 21.7٪.

إجراء ويبل، والذي يتضمن إزالة رأس البنكرياس مع الاثني عشر والمرارة والقناة الصفراوية بنسبة 16.2٪.

استئصال البنكرياس البعيد، والذي يتضمن إزالة الجسم ورأس البنكرياس ، وفي بعض الحالات الطحال ، بنسبة 12.8٪.

احتاج اثنا عشر بالمائة من جميع المرضى إلى عملية ثانية بمتوسط ​​20.6 شهرًا وأقل من 1٪ يحتاجون إلى عملية ثالثة. اعتبرت نسبة حدوث الوفاة خلال 30 يومًا (1.2٪ ، أو 6 مرضى) و 90 يومًا (2.3٪ ، أو 11 مريضًا) من الجراحة منخفضة. لكن الباحثين لاحظوا مشاكل نفسية واجتماعية كبيرة مع هؤلاء المرضى بعد شفائهم من الجراحة.