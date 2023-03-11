ختام الأنشطة والتصفيات النهائية للمسابقات الرياضية لاتحاد مراكز شباب مصر بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أختتمت اليوم مسابقة الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر بمشاركة أكثر من 400 شاب وفتاة من مراكز شباب محافظة سوهاج، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، وذلك برعاية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

جاءت الإحتفالية بحضورالدكتور ماجد العزازى رئيس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، محمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج نائباً عن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور محمد فريد مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، والنائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، والدكتور محمد سليمان أمين صندوق الاتحاد، والدكتور محمد السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، و يسري كفافي وكيل الشباب والدكتور محمد زكريا وكيل الرياضة، ومديري الإدارات بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، و بلال البردويلي رئيس مجلس إدارة فرع الاتحاد بسوهاج، ومجلس إدارة فرع الإتحاد العام لمراكز الشباب مصر بسوهاج صرح بذلك شادي أبوحجى رئيس مركز شباب الري وعضو الفرع

وخلال كلمة الدكتور ماجد العزازي رئيس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، أكد أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يولي اهتماماً كبيراً بهذه الأنشطة للشباب من إستثمار لطاقاتهم وتنمية لقدراتهم، وحب الانتماء للوطن وقدم الشكر لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج لما حققته من تعاون ومشاركة متميزة للمشاركين من مراكز الشباب بسوهاج.

ومن جانبه قام بلال البردويلي بتوجيه الشكر للإتحاد العام لما يقوم به من دور كبير في تفعيل دور مراكز الشباب، والطفرة المتميزة التي تشهدها مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، وما يقوم به الإتحاد و الوزارة من نشر الوعي الرياضي والثقافي والسياسي والفني والإجتماعي وغيرها من الانشطة والبرامج متميزة.

وأشار الشيخ إبراهيم السوهاجي عضو فرع الإتحاد بسوهاج، إلى أن الحفل ضم مجموعة من العروض والفقرات الرياضية والفنية، وتضمن العرض فاصل انشادي لفرقة الإنشاد الديني بسوهاج، وذلك على ملاعب مركز الري بمدينة سوهاج واختتمت الأنشطة والتصفيات النهائية للمسابقات الرياضية، بمركزي شباب الري وحي راشد، وذلك للألعاب خماسى كرة القدم، وتنس الطاولة، وكرة اليد، والسلة، والكرة الطائرة، ومعارض منتجات الفتاة والمرأة، والتي نظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الدكتور ماجد العزازي.



أعضاء الإتحاد العام لمراكز شباب مصر



الترحيب بالفرق المشاركة



تسليم الكأس للفريق الفائز



جانب من فاعليات الاتحاد



مباراة تنس طاولة



مباراة كرة القدم_1



معرض الهاند ميد



معرض على هامش الفاعليات



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