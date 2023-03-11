حملة لـ"مياه سوهاج" لطرق أبواب مواطنى قرية الكوامل قبلى بمركز المنشأة

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اليوم السبت الموافق 11 مارس حملة لطرق أبواب أهالى قرية الكوامل قبلى بمركز المنشأة والجارى به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائى لتوعية الأهالى برسائل التوعية المائية.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب، وأضاف أن فعاليات الأسبوع المائى تستمر فى الفترة من 10 إلى 16 مارس الجارى، وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة وجهاز شئون البيئة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه تأتى تحت شعار كل نقطة بتفرق تم اليوم تنفيذ حملة لطرق الأبواب لأهالى القرية المستهدفة لتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحى وأهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك وعدد من الرسائل التوعوية التى تستهدف نشر ثقافة الوعى المائى هذا بالاضافة الى استمرار حملة الإعلان عن فعاليات الاسبوع المائى بالقرية.

جدير بالذكر أنه تستمر فعاليات الحملة وتوجيه انشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعية بمركز الشباب.