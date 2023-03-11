حبس قاتل زوجته خنقاً في الهرم بسبب خلافات أسرية 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس قاتل زوجته بالهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات أسرية بينهم.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

اعترف المتهم بقتل زوجته، بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما، وكشف المتهم عن كيفية اعتداءه على زوجته، وإنهاء حياتها داخل مسكنهما في الهرم.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها فى الهرم، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجنى عليها تعرضت للخنق، وتورط زوجها في إنهاء حياتها، بسبب خلافات أسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.