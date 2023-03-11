جامعة الأزهر تختتم القافلة الطبية بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن محمد منير العديسي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، عن ختام أعمال قافلة طبية اجتماعية من لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة وإشراف عام من الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على المستشفيات ولجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر عام اللجنة شام على، والتى إستمرت لمدة خمسة أيام بمركزى الخارجة وباريس، تحت إشراف الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 6730 حالة مرضية وتوزيع العلاج بالمجان واجراء العمليات الجراحية بمستشفى الخارجة التخصصى، كما تم توزيع 1000 بطانية و1000 هايجين كيتس و1500 شتلة زراعية ، 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت أسماء حجازي مدير فرع الهلال الأحمر بالوادي الجديد، أن لفريق الهلال الأحمر بالمركز العام وفريق الهلال الأحمر المصري فرع الوادي الجديد دور بارز في التنظيم والتنسيق داخل المستشفى وأثناء التوزيع وتيسير الخدمة المقدمة للمواطنين .

وأشاد حسن محمد ابراهيم مسؤل فريق المركز العام للهلال الأحمر بأنه رغم الصعوبات التي واجهت الفريق في التنظيم إلا أن فريق المركز العام بتعاون متطوعين فرع الوادي الجديد أدى المهام المكلف بها في التنسيق والتنظيم والدعم النفسي للمواطنين على أعلى مستوى من المسؤولية والعمل الجاد .

كما نفذت القافلة ندوات زراعية توعوية لأهالي مدينة الخارجة وأخرى عن رعاية نخيل البلح بمدينة باريس والتى تضمنت عقد ندوات علمية وورش عمل وتوزيع شتلات أشجار فاكهة على المتدربين وذلك بمشاركة الدكتور أشرف عزت حمدي أستاذ الفاكهة المساعد بزراعة الازهر والدكتور محمد كامل عبده المدرس بالكلية.