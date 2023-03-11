"تعليم الوادي الجديد" تعلن عن مسابقة (فوازير جدو عاشور) الثقافية طوال شهر رمضان

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد عن الاستعداد والتجهيز لانطلاق فوازير رمضان بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى برئاسة ناهد يونس مدير الإدارة، بعنوان فكر وجاوب بعد مشاهدة الفيديو عن فوازير ( جدو عاشور ) وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى، ومتابعة حنان مجدى نائب المحافظ.

وقال مدير التعليم بالمحافظة ، أن المسابقة تستهدف الطلاب من المراحل المختلفة .رياض الاطفال _ الابتدائية _ الإعدادية _ الثانوية ( عام وفني ) وطلاب التربية الخاصة( فكرية . صم . دمج .. ) بجميع الادارات التعليمية

يتم تلقى الاجابات من خلال التعليقات على الصفحة من الآن وحتى 5 مساء الثلاثاء 14 مارس ويتم آختيار وإعلان الفائز عن طريق القرعة ويتم منحه جائزة فورية، وتكون الإجابات والمشاركات فى تعليقات المنشور مدون بها الإدارة التعليمية، اسم الطالب، الصف الدراسى، رقم التليفون للتواصل.

وفى سياق متصل كانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أعلنت عن تأهل الموهوبة التلميذة ملك مصطفى فوزى من مدرسة القلعة الابتدائية بالخارجة للمرحلة الثانية ضمن 10 متقدمين لجائزة الدولة للمبدع الصغير على مستوى الجمهورية ( الفئة الأولى ) تأليف الشعر، حيث هنأ المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الطالبة المتميزة متمنياً لها التوفيق فى المراحل المقبلة من المسابقة.