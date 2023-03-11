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تعرف على مميزات الأتوبيس الترددى السريع وأسس اختياره

السبت، 11 مارس 2023 06:00 ص
تعرف على مميزات الأتوبيس الترددى السريع وأسس اختياره محطات الاتوبيس الترددى على الطريق الدائرى
كتب سيد الخلفاوى

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أوضحت وزارة النقل، خصائص ومميزات مشروع الأتوبيس الترددي السريع، والذى يدخل ضمن مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة التي يتم تنفيذها حالياً على الطريق الدائرى، والتي سيتم تشغيلها في مصر لأول مرة، وفى النقاط التالية أسس اختيار المشروع ومميزاته وتكلفته.
 
أسس اختيار المشروع : 
- - مسافات متقاربة بمتوسط 2 كم بين كل محطتين. 
- - مناورة عالية
- يتم تنفيذه على مسار سطحي.
- مدة تنفيذ قصيرة
- حجم نقل متوسط 
1. السرعة التصميمية : 50 – 70 كم/ساعة 
2. التكلفة المالية : 2.5 مليون دولار لكل كيلو متر . 
3. الطاقة الإستيعابية : 10 ألف راكب في الساعة بكل إتجاه 
4. الطاقة الإستيعابية : 180 ألف راكب في اليوم
5. المسافة بين المحطات : 1 - 2 كيلو متر . 
6. أماكن التنفيذ : فى الطرق التى يسمح بها القطاع العرضى للطريق لإنشاء المحطات .
7. طريقة التنفيذ : علوى – سطحى .
 
المزايا
• مرن الاستخدام ويسير فى مسارات منعزلة 
• يتم توطين صناعته بمصر
• تكلفته أقل مقارنة بوسائل النقل الأخرى
• سرعة تحميل الركاب من المحطات 
• مواعيد قيام ووصول ثابتة وجداول تشغيل منتظمة وانتطام لزمن التقاطر
• عرض معلومات الرحلة داخل الأتوبيسات 
• كثافة نقل عالية بدون كثافة مرورية
 
 
 

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