البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "البنك التجارى" إلى 215.2 مليون شهادة

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 215.174 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 582.911 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عند 294.230 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 169.816 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.169 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 127.108 مليون شهادة، وجي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.623 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 487.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.83%، والعرب على 8.36%، واستحوذت المؤسسات على 41.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.22%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 476.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 110.6 مليون جنيه، 77.2 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 233.3 مليون جنيه، 44.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 16846 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2920 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 20008 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 6937 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3491 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1251 نقطة.