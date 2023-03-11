تصدير خام الكلينكر للسوق الإسبانية و600 طن حديد لسيراليون من شرق بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلنت المنطقة الاقتصادية عن تصدير أول شحنة من خام الكلينكر عبر ميناء شرق بورسعيد لأول مرة للسوق الإسبانية، حيث استقبل الميناء صباح اليوم السفينة OWL القادمة من تركيا بحمولة كلية بلغت 33064 طن وذلك لشحن 60 ألف طن من خام الكلينكر إلى إسبانيا، مما يعد دليلاً نمو حركة التشغيل بالأرصفة الجديدة، والاهتمام بفتح أسواق أوروبية جديدة.

وأضافت المنطقة الاقتصادية في بيانها الصادر أن الميناء انتهى من تصدير شحنة حديد محلي تابع لشركة حديد المراكبي للأسواق الإفريقية كشحنة أولى من نوعها تصدر عبر الميناء، حيث استقبل الميناء السفينة KINLING القادمة من سنغافورة بحمولة كلية بلغت 22360 طن وذلك لشحن 600 طن حديد مسلح وتصديره إلى سيراليون.

الجدير بالذكر أن الأسواق الإفريقية تعد المستورد الأول لمواد البناء عبر ميناء شرق بورسعيد، مثل خام الكلينكر والأسمنت الأبيض والحديد، ويأتي ذلك إنعكاساً للنجاحات التي أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات المصرية وشحنها عبر الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.

وفي هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن التفريغ على الأرصفة.