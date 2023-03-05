شحن 100 ألف طن كلينكر من شرق بورسعيد إلى كوت ديفوار

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن استقبال ميناء شرق بورسعيد السفينة NORD ADRIATIC القادمة من سلوفينيا، لشحن 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار المستورد الأول لخام الكلينكر من الميناء.

واستقبل الميناء، السفينة SFL YUKON القادمة من تركيا لشحن 44567 طن من خام الكلينكر متجهة إلى توجو .

وفي سياق آخر، شهد ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة حيث استقبل السفينة NEPTUNE القادمة من تركيا لتفريغ 3927 طن رخام، كما استقبلت الميناء السفينة ZAMZAM1 القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3429 طن رخام.

وفي ذات السياق، وصلت السفينة BENA BELL.G القادمة من الاسكندرية لميناء غرب بورسعيد لتفريغ 2426 طن حديد، وتجرى حالياً عمليات شحن السفينة EFE القادمة من دمياط بحمولة 6150 طن صودا كاوية، لتستكمل رحلتها متجهة إلى تركيا.

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.