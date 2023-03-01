ترتيب شركات السمسرة منذ بداية العام.. تداولات "هيرميس" 20.1 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام، بقيمة تداول بلغت 20.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.1%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 18.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.2%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بالمركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 13.8 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 8.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%، وفى المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 8.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.2%.

وجاء في المركز السادس، شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 7.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.7%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 7 مليارات جنيه بنسبة 3.6%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 6.8 مليار جنيه بنسبة 3.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 6.7 مليار جنيه، 6.3 مليار جنيه، بنسبة 3.4%، 3.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 17002.08 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 3016.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 4495.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.42% ليغلق عند مستوى 20212.90 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3473.44 نقطة.