ترام الإسكندرية.. بسرعة 60 كم فى الساعة ويستوعب 400 ألف راكب يوميا

كتب سيد الخلفاوى

شرحت وزارة النقل، خصائص ومميزات مشروع الترام والجارى تحديثه بمحافظة الإسكندرية، والذى يدخل ضمن مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، وفى النقاط التالية أسس اختيار المشروع ومميزاته وتكلفته.

- أسس اختيار وسائل النقل الحضري

- مسافات متقاربة بمتوسط 0.5 كم بين كل محطتين.

- مناورة عالية.

- يتم تنفيذه على مسار سطحي ويمكن تنفيذه على مسار علوى أو نفقي عند التقاطعات البسيطة.

- مدة تنفيذ قصيرة نسبياً.

- حجم نقل كبير

1. السرعة التصميمية : 40 – 60 كم/ساعة

2. التكلفة المالية : 15 مليون دولار لكل كيلو متر

3. الطاقة الإستيعابية : 13 ألف راكب في ساعة لكل إتجاه

4. الطاقة الإستيعابية : 400 ألف راكب/يوم

5. المسافة بين المحطات : 0.4 – 0.6 كم

6. أماكن التنفيذ : الربط بين مسافات متقاربة ذات كثافة متوسطة داخل المدن .

7. طريقة التنفيذ : علوى – سطحى .

المـزايـا

• يبلغ طول الخط 13.2 كم ويشتمل على عدد 24 محطة حيث تعتبر محطتى فيكتوريا وسيدى جابر محطات تبادلية مع مشروع مترو الإسكندرية.

• سيتم تنفيذ إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية بالكامل من إشارات ‏وقضبان وإنشاء كبارى فى مناطق ‏التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور لتحقيق ‏الهدف من المشروع المتمثل فى ‏تخفيف التكدسات المرورية وتقديم ‏خدمات مميزة ‏لجمهور الركاب بالإسكندرية والحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الإفتراضي لها وسيتم تقليل زمن الرحلة إلى 31 دقيقة حيث ستزيد سرعته إلى 21 كم /ساعة وسيتم تقليل زمن التقاطر إلى 3 دقائق.

• يهدف التطوير إلى التغلب على الإختناقات المرورية عند التقاطعات بالشوارع والمحاور الرئيسية.

• تقليل الكثافة المرورية الناتجة عن إستخدام السيارات الخاصة فى المسافات القصيرة داخل المدن .