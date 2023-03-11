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تدشين مبادرة "مدرسة داعمة للخير" بمركز دير مواس فى المنيا

السبت، 11 مارس 2023 01:48 م
تدشين مبادرة "مدرسة داعمة للخير" بمركز دير مواس فى المنيا تدشين مبادرة "مدرسة داعمة للخير" بمركز دير مواس في المنيا
المنيا –حسن عبد الغفار

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا، عن تدشين مبادرة "مدرسة داعمه للخير"، بالتنسيق والتعاون بين مديرية التربية والتعليم، ومؤسسة حياة كريمة، وذلك بمدرسة دير مواس الرسمية للغات، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لتجهيز عدد من المساعدات التي تتضمن شنط مواد غذائية يتم توزيعها على الطلاب بمشاركة أولياء الأمور.

جاء ذلك بحضور عامر طه رئيس مركز دير مواس، محمد عبد السميع مدير الإدارة التعليمية بالمركز، وأمل خيري مديرة المدرسة، منسق مبادرة حياة كريمة بالمركز، والجهات المعنية.

من جانبه، قال عامر طه رئيس المركز، إن فعاليات المبادرة تضمنت ثلاث محاور رئيسية هم (مدرسة داعمة للخير، مدرسة داعمة للعلم – مدرسة داعمة للأنشطة، حيث تم تجهيز 150 شنطة محملة بالمواد الغذائية يتم توزيعها على الطلاب، مشيراً إلى ان المبادرة تعد نموذج مشرف للمشاركة المجتمعية.

وأشاد رئيس المركز، بالجهود المبذولة لدعم المشاركة المجتمعية والمساهمة في تقديم المساعدات لكافة الفئات، بهدف دعم العمل الأهلي والمجتمعي، ودعم الأفكار الإيجابية للطلاب لتحقيق المساهمة والمشاركة الاجتماعية لتحقيق الأهداف المطلوبة.


المدرسة الرسمية

التربية والتعليم

حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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