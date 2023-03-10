تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 834 شاحنة و 442 سيارة.

شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 410 شاحنات 423 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 424 شاحنة و19 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفن الثلاث وهي دليلة، وبوسيدون اكسبريس، و الحرية، بينما غادر الميناء بالأمس السفن الثلاث وهي دليلة، بوسيدون اكسبريس، الحرية، كما تم تداول 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة 300 شاحنة بميناء نويبع.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وتغادر السفينتين بريدج، ايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية وصول وسفر للسفن الثلاث سينا، بريدج، ايلة.

كما استقبل ميناء السويس اليوم السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 386 سيارة بوزن 770 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1950 راكب بموانيها.