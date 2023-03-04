تأجيل محاكمة المتسببين في وفاة طالبة داخل مصعد بالإسكندرية لـ 18 مارس

قررت محكمة جنح الرمل أول، بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتسببين فى وفاة الطالبة " ن، م،م " التي سقطت من الطابق الحادي عشر، تحت مصعد العقار إلى جلسة 18 مارس المقبل للإحالة، مع استمرار حبس حارس العقار ووجود آخرين على ذمة القضية.

وكانت محكمة جنح أول الرمل، بمحافظة الإسكندرية، حددت جلسة اليوم السبت، لنظر الدعوى المرفوعة من جانب والدها يتهم فيها 4 أشخاص بالتسبب فى وفاة نجلته، ووجود شبهة جنائية وراء الحادث.

تعود الواقعة إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ من والد الطالبة يفيد باختفاء نجلته ، البالغة من العمر 22 عامًا، طالبة بالفرقة الخامسة في كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في محافظة الإسكندرية.

جرى تشكيل فريق من البحث الجنائي بقسم شرطة الرمل اول بالاسكندرية، وبعد إجراء الفحص اللازم والتحقيقات تبين سقوطها في بئر الأسانسير من الطابق الحادي عشر، وتبين وجودها أسفل العقار.

قال مراد مرقص، والد الطالبة ندى الضحية: فقدت أغلى ما فى حياتي مؤكدًا أن إبنته كانت على وشك التخرج من الكلية خلال العام الجاري ، وأنها كانت محبوبة موضحًا أن علاقتها بالجميع كانت قوية نظرت لطيبة قلبها وحبها للجميع.

وأضاف أن ابنته خرجت اليوم الواقعة فى شهر سبتمبر من العام الماضي، متجهة إلى العمل، لكنها لم تجيب على هاتفها المحمول حتى منتصف الليل و تبين عدم مغادرتها العقار بعد تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار .

وأشار إلى أن حارس العقار أبلغ قوات الأمن بأنه سمع صوتا قويا لشيء ما سقط فى العقار وتبين أنها ندى وأنها سقطت في بئر الأسانسير وذلك بعد مرور 14 ساعة على سقوطها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.