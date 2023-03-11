اليوم السابع
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تأجيل محاكمة عصابة من 18 متهما بتهمة الاتجار فى المخدرات بطوخ لمايو المقبل

السبت، 11 مارس 2023 02:05 م
تأجيل محاكمة عصابة من 18 متهما بتهمة الاتجار فى المخدرات بطوخ لمايو المقبل محكمة جنايات بنها- أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، ووكيل النيابة محمود حنفي، تأجيل نظر قضية اتهام تشكيل عصابى مكون من 18 متهما، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15863 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3036 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عاصم م ع"، و"حسين س ا"، "حاتم إ ع"، "جمعه إ ن"، "أنور م أ"، "ولاء م ف"، "كريم م ف"، "رأفت م ر"، "تامر م ع"، و"محمد م م"، "عصام ع ا، "أحمد ه ف"، "عبد الله ز ا"، "محمد م ا"، "محمد ط م"، "السيد ص ح"، "طارق ز م"، "محمد ر ع"، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ألفوا عصابة غرضها الإتجار في الجواهر المخدرة.
 
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا جوهراً مخدراً "نبات "الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحازوا جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحازوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها.
 
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "مسدسات"، كما حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "بنادق خرطوش ، فرد خرطوش"، وحازوا ذخائر مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها.

 


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تشكيل عصابى

الإتجار بالمخدرات

أسلحة نارية

ذخائر

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