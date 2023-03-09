المشدد 15 عاما لعامل صيدلية تاجر بالمواد المخدرة وانتحل صفة صيدلي فى بنها

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لعامل بإحدى الصيدليات ببنها، لاتجاره بالمواد المخدرة وقيامه بانتحال صفة صيدلي وممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص، كما قررت المحكمة إحالة الأوراق للنيابة العامة لتقديم الدكتور مالك الصيدلة للمحاكمة الجنائية العاجلة لسماحه للعامل بممارسة عمل مدير الصيدلية وحيازة مواد مخدرة بالصيدلية دون ترخيص.

وكانت لجنة مشكلة من هيئة الرقابة الدوائية والصيادلة والطب الوقائي تقوم بالمرور على الصيدليات بمدينة بنها للوقوف على مدى الالتزام مالكيها بالاشتراطات والقرارات المنظمة للعمل وأثناء مرور اللجنة على إحدى الصيدليات الكبرى بمدينة بنها والمملوكة للدكتور "م ف"، وتبين وجود صيدلانية حديثة التخرج تمارس مهام العمل وبتفتيش الصيدلة عثر على بعض الأدوية والمستلزمات المجهولة المصدر وغير المرخص يتداولها كما عثر على كمية من المواد المخدرة المدرجة وغير المرخص للصيدلية بالتعامل فيها داخل ادراج مغلقة.

وبمناقشة الصيدلانية قررت بأنها تعمل وردية واحدة من 9 صباحا حتى 3 مساء، وبعد ذلك تقوم بتسليم العمل للمدعو "م ج"، والذي يشرف على الصيدلية وحضر عقب الاتصال به، وبسؤاله عن تحقيق شخصيته وكارنية نقابة الصيادلة، حاول التعدي بالضرب على السيدات أعضاء اللجنة وقام بخطف كمية من الأدوية المتحفظ عليها وفر هاربا، وتم إبلاغ مباحث التموين التي حضرت على الفور.

وتمكنت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أعضاء اللجنة وضبط المتهم وباقي الأحراز وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة تبين من خلال التحقيقات والتحريات أسفر مالك الصيدلية وعدم تواجده وقيام العامل المضبوط _حاصل على دبلوم صنايع_ بممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص واتجاره في المواد المخدرة وأدوية الصحة النفسية دون ترخيص بمزاولة المهنة.