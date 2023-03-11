اليوم السابع
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انقطاع المياه عن بعض قرى الدقهلية من 9 صباحًا وحتى 5 مساء بسبب أعمال صيانة

السبت، 11 مارس 2023 12:00 ص
انقطاع المياه عن بعض قرى الدقهلية من 9 صباحًا وحتى 5 مساء بسبب أعمال صيانة قطع المياة
الدقهلية :محمد الحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب اليوم السبت المقبل لمدة 8 ساعات بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءًا، عن قريتى البيلوق واللاوندى التابعتين لمركز أجا.
 
وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إلغاء خط مياه قطر قطر 8 بوصة وربط خط مياه قطر 10 بوصة بلاستيك بصحارة اللاوندي، وعمل 3 قطعيات على خط مياه قطر 10 بوصة.
 
وناشدت الشركة، المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات بتدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الأعمال، وحتى عودة ضخ المياه في موعدها بشكل طبيعي.
 
 
 
 

 


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