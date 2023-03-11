اليوم السابع: 8 سنوات فى تنمية الإنسان والمكان

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، 8" سنوات فى تنمية الإنسان والمكان".. وفيه: توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.. وإسهامات كبيرة من الجهاز فى تنفيذ «حياة كريمة»، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الثانية من العدد الورقى.

كما تقرأ، الرئيس السيسى يشرف برنلمج "كابيتانو مصر" بزيارة تاريخية في المباراة النهائية، على أبوجريشة: جيل

"كابيتانو مصر" محظوظ لأن الرئيس مهتم بالشباب والرياضة.



وداخل العدد

ـ كتف فى كتف " حياة كريمة" تجوب الجمهورية لتوزيع 4 ملايين كرتونة فى رمضان.

ـ مديرية أمن القاهرة تعلن فوز 1558 شخصا بقرعة الحج.



ـ الحكومة تنفى استيراد شحنات لحوم مصابة بجنون البقر.

ـ «الرئاسة»: مصر تقدر الخطوة المهمة باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران.



ـ الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادى مع الصين.