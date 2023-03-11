الوادى الجديد تحقق برونزية الجمهورية بمسابقات ألعاب القوى بالبطل الأوليمبي والموهبة

حقق بطل المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي اللاعب يوسف سيد يوسف 1500 متر موانع، المركز الثالث والميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية تحت 16 سنة المقامة بالمركز الأوليمبى بالمعادى، تحت رعاية الدكتور " أشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، وتوجيهات بهاء الدين شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة أن محافظة الوادى الجديد تشارك بـ 8 لاعبين من أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى لألعاب القوى تحت 16 سنة بالمركز الأوليمبى بالمعادى، مؤكداً على أنها أولى ميداليات الوادى الجديد ف هذه البطولة، وتستمر مشاركة الاعبين بباقى المسابقات لهذه البطولة.

وفى سياق متصل نفذ مركز شباب العروبة بقطاع الداخلة، مسابقة فى الرسم ضمن خطة النشاط بالمركز وتنمية المهارات الفنية اكتشاف المواهب لدى الطلائع بمشاركة حوالى 25 طليع، وهى المسابقات تبرّز المواهب من النشء والشباب ويتم صقلها حتى يتم دخولها فى المسابقات المحلية والدولية.