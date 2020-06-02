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تعرف على التعديلات الجديدة فى مواعيد تشغيل خطوط المترو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:00 ص
تعرف على التعديلات الجديدة فى مواعيد تشغيل خطوط المترو مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أعلنت شركة المترو تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بالتزامن مع المواعيد الجديدة لحظر التجوال من 8 مساء حتى الخامسة صباحا، وتقدم اليوم السابع فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن المواعيد الجديدة والتعديلات فى تشغيل خطوط المترو.

1ـ قررت شركة المترو تعديل مواعيد تشغيل خطوطها الثلاثة.

2ـ المواعيد الجديدة تشمل بداية التشغيل اليومى الساعة 5.15 صباحا بدلا من السادسة صباحا.

3ـ قطارات الخطوط الثلاثة ستقوم من المحطات الابتدائية يوميا 5.15 صباحا.

4ـ مواعيد التشغيل اليومى ستنتهى فى المحطات النهائية 8.30 مساء تقريبا.

5ـ المواعيد الجديدة تتضمن قيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 19.15 مساء ومن محطة المرج الجديدة أيضا الساعة 19.30 مساءً .

6ـ المواعيد تشمل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً.

7ـ المواعيد تتضمن قيام أخر قطار من محطة مترو نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساء ومن محطة العتبة 19.45 مساء.

8ـ وزير النقل وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب.

9ـ شركة المترو مستمرة بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو.

10ـ شركة المترو مستمرة فى أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات.


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حركة المترو

مواعيد المترو

اخبار مصر

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