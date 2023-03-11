المؤبد لعامل وجزار لحيازتهما 50 قطعة حشيش داخل سيارة بالإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 18856 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مزاولة "ا.س.ك" عامل بناء، و"أ.ش.م" جزار، نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة مستخدمين سيارة في عملية الترويج، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهمين.

ونفاذا لتنفيذ القرار تم تحديد مكان تواجدهما، فأبصرت القوة المتهمين داخل السيارة محل البلاغ وعقب ضبطهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي قطع حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة محل البلاغ عثر بداخلها على حقيبه تحوي علي 48 قطعة حشيش.

وبمواجهتهما بالتحريات والمضبوطات أقرا بصحة الواقعة، وحيازتهما المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال والسيارة في عميلة الترويج، وتحرر محضر بالواقعة.

وبالعرض علي النيابة العامة تبين أن المواد المضبوطه لمخدر الحشيش وإجمالي الوزن أربعة كيلو جرام وخمسمائة وأربعين جراما، وأن المتهمان ارتكبا الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، وقررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.