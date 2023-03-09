المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة تقطيع الحشيش بالطريق العام في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة ،وبعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد امين ،والمستشار مصطفي محمد عبد اللطيف والمستشار أحمد محمد غريب ، بمعاقبة المتهم " م.م.ف" بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احدث القضية المقيدة، برقم 24432 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه علي اثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية ،بقيام المتهم " م.م.ف" سائق توكتوك ، بالاتجار في المواد المخدرة انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده ،وأبصرت المتهم جالسا على جانب الطريق وممسكا في يده سلاح أبيض سكين وموقد غاز ويقوم بتجزئه المواد المخدرة بالطريق ، فتم القاء القبض عليه وانتزاع السلاح الأبيض من يده وقطعة الحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 7 قطع حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وموقد الغاز لتسهيل عملية تجزئه المواد المخدرة والسلاح الأبيض لتجزئه المواد وحماية نشاطه الإجرامي ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة.

ثبت من تقرير المعمل الكيميائي ،أن المواد المضبوطه لمخدر الحشيش والسلاح الأبيض به آثار ذات المخدر، وبناء على المواد المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون وقانون الإجراءات الجنائية ،قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.