الكفن والدية ينهيان سلسال الدم بين طرفين من عائلة واحدة بقرية كفر النخلة بطوخ

القليوبية - إبراهيم سالم

نجحت الأجهزة الأمنية والقيادات السياسية بمحافظة القليوبية فى إنهاء خصومة ثأرية بين طرفين من عائلة "عبده"، في قرية كفر النخلة دائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية والذى راح ضحيتها شاب بسبب خلافات ولهو الأطفال.

شهدت مراسم تقديم الكفن والصلح حضور القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية بالمحافظة، حيث تعود أحداث الواقعة إلى أقل من عام عندما لقي شخص مصرعه خلال مشاجرة نشبت بين طرفين من نفس العائلة في تلك الواقعة، وبعد تدخل لجان المصالحات انتهت بالصلح، لوأد الصراع وسلسال الدم بين الطرفين.

وحضر مراسم الصلح نائب مدير أمن القليوبية، ومفتش مباحث فرقة بنها، ومأمور مركز شرطة طوخ، ورئيس مباحث مركز شرطة طوخ، والدكتور نصيف العفيفي، وأبو سريع إمام ومجدي سيف، وأسامة فتحي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والحاج مصطفي عجلان عمدة قرية كفر النخلة بمركز طوخ، وأبناء العائلة من الطرفين وأهالى القرية والمركز وتم تقديم الكفن ودية بلغت مليون جنيها، والعفو والصلح بين العائلتين.

وأكد الحاضرون، أن أبناء القرية لابد أن يسعوا في الإصلاح بين الناس دون أن ينتظروا تطور الخلافات بينهما، مشيرين إلى أن هذا الخلاف إنذار حتى ينجو الجميع من فتن الشيطان ونكون جميعا على قلب رجل واحد ويدا واحدة ولم الشمل، والقضاء على أي خلافات ليعم السلم الاجتماعى بين أبناء المحافظة وهو الذي يساهم بدوره في إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع في أجواء من المحبة والوئام.