اليوم السابع
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العثور على جثة مسن داخل منزله فى المنوفية

السبت، 11 مارس 2023 01:31 م
العثور على جثة مسن داخل منزله فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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عثر أهالى إحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، على جثة مسن داخل منزله، تم نقل الجثة إلى المستسفى وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بالعثور جثة رجل مسن متوفي داخل منزله، وتبين من خلال التحقيقات في مركز الباجور، أن المتوفي يبلغ من العمر 78 عاما، وبالكشف الظاهري عليه تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرة، وبسؤال أحد الجيران أكد أنه لم يلحظ وجوده في الصلاة لمدة يومين فاتصل نجلته والتى جاءت فاكتشفت الوفاة وأبلغت مركز الشرطة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثمان، وتم تحرير محضر يحمل رقم 1744 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 

 


محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

مركز الباجور

جثة مسن

مباحث الباجور



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