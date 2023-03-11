اليوم السابع
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العثور على جثة طفل بعد تغيبه فى قنا

السبت، 11 مارس 2023 12:05 م
العثور على جثة طفل بعد تغيبه فى قنا جثة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا بالتعاون مع الأهالي، اليوم السبت، على جثة طفل بقرية الشرافنة التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، وذلك بعد تغيبه منذ يوم.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة طفل داخل الزراعات بقرية الشرافنة التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، وتبين أن الجثة لطفل يدعى محمد.ث، 7 أعوام، كان متغيب عن منزله، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

 

 

 

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