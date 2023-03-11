اليوم السابع
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السجن 10 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

السبت، 11 مارس 2023 04:25 م
السجن 10 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ا" بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ع.م" بدائرة مركز المراغة.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
وكانت قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.ج"و "م.ا"و"ض.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات ووضعهم 5 سنوات تحت مراقبة الشرطة، لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "ا.م" بدائرة مركز البلينا.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهمين بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح في الطريق العام، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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