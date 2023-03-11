"الزراعة": 70 ألف شجرة مخصصة لمحافظة بورسعيد ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسنى عطيه عزام، مدير عام مديرية الزراعه ببورسعيد، أنه تتم متابعة العمل بشكل مستمر في زراعة شتلات الأشجار التي تم تخصيصها لمحافظة بورسعيد، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وأضاف الدكتور حسني عطيه، أنه تم تخصيص 70 ألف شجرة لمحافظة بورسعيد، ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.

وقامت إدارة سهل الطينة الزراعية تحت إشراف المهندس أشرف عبده درويش، مشرف سهل الطينه، ومدير المحاصيل السكريه و بقيادة المهندس أسامه أنور أحمد دعبس، مدير الإدارة الزراعيه بسهل الطينهة، ووكيل إدارة المحاصيل السكرية، علي مدار الأيام الماضيه بإجراء معاينات على أرض الواقع.

وتم متابعة زراعة الشتلات الخاصة بالمنطقة، وتم زراعة بعض الشتلات بمحيط مبني المركز الارشادي للإدارة و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

ففي حي المناخ أحد أقدم أحياء محافظة بورسعيد بلغت المدارس التي نفذت يها المبادرة وتم زرع الأشجار المثمرة بها بمشاركة الطلاب 17 مدرسة بحي المناخ حتي الآن حيث شارك الطلاب بزراعة الأشجار المثمرة كالزيتون والليمون والجوافة والبرتقال واليوسفي ، كما استكملت أعمال زرع أشجار الأسوار والزينة في في حديقة المناخ والمسطحات الخضراء بالمنطقة السابعة في امتداد شارع 23 يوليو.

وقد شارك رئيس حي المناخ طلاب عدد من المدارس وعمال الحي في زراعة الأشجار ضمن فعاليات المبادرة ؛ حيث إنطلقت المبادرة بزراعة أشجار "كنوكاربس" ( أشجار أسوار نباتية ) بلغت 150 شجرة في حديقة المنطقة الثالثة الكائنة بامتداد شارع الناصر ، و100 شجرة في مسطح أخضر بمنطقة 6 أكتوبر المطلة علي شارع 23 ديسمبر.

وتأتي المبادرة تحت رعاية الرئيس السيسي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعقب إستقبال محافظة بورسعيد ل 70 ألف شجرة الفترة القليلة الماضية ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وتماشياً مع خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطي بشوارع الحي، وفي إطار الاهتمام بالمظهر الجمالي ونظافة الحدائق العامة وزيادة الرقعة الخضراء بالشوارع والميادين والمسطحات.

كما شهد حي المناخ بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور منصور بكري إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" والبدء في زراعة 2000 شجرة في المدارس و الحدائق والشوارع والأحواض والمسطحات الخضراء بنطاق الحي.



الأشجار ضمن المبادرة



زراعة أشجار المبادرة



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