بدء حصاد أول حقل إرشادى لـ"الذهب الأبيض" فى بورسعيد

أكد المهندس على سليمان مدير الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة ببورسعيد خلال تصريحات صحفية لليوم السابع بأنه تم اليوم حصاد أول حقل إرشادى لمحصول القطن "الذهب الأبيض ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والالياف والمحاصيل الزيتية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث التكثيف المحصول بالقطاع الزراعى ببوسعيد لتحميل محصول السمسم على محصول القطن للموسم الزراعى 2022 وذلك بمنطقة الاستصلاح وبحضور كل من المهندس محمد السيد البراوى والمهندس أسامة نيروز جودة ومحمد حسين الحلوانى، لافتاً أن بأنه تم زراعة 8 حقول إرشادية من محصول القطن المحمل على السمسم الذى تم حصاده منذ فترة وجيزة.

وتابع سليمان أن بداية جنى أول حقل إرشادى لمحصول القطن "الذهب الأبيض" مبشرة بالخير وذلك للمجهود المبذول للمتابعة المستمرة للحقول الإرشادية لزيادة إنتاجية المحصول.

ومن جانبه أكد أن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى والدكتور حمدى جامع رئيس الإدارة المركزية وراء زيادة الإنتاجية المشرفة لمحصول القطن فى بورسعيد.

ومن جهة أخرى أكد سليمان أن عقد حصاد أول حقل إرشادى من محصول القطن جاء تحت رعاية الدكتورة سحر عزمى رئيس قسم التكثيف والدكتور فخرى صديق رئيس قسم بحوث المحاصيل الزيتية والدكتور ياسر المنسى وكيل معهد القطن والدكتور حسنى عطية مدير مديرية الزراعة ببورسعيد.