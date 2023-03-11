"الدوما": واشنطن تعدّ لإثارة حرب أهلية طاحنة فى جورجيا

وكالات

أكد عضو لجنة مجلس "الدوما" الروسي للأمن ومكافحة الفساد، أدالبي شاغوشيف، أن واشنطن تعد لإثارة حرب أهلية في جورجيا، في سيناريو مجرّب في الإطاحة بالحكومات.

وقال: "واشنطن تعد لحرب أهلية طاحنة في جورجيا. هذا يصبح واضحا عندما يتم نقل المسلحين من أوكرانيا إلى جورجيا، وهذا واقع".

وأشار إلى أن هذا السيناريو تم تجربته واختباره للإطاحة بالحكومة.

وأضاف أنه "خلال أحداث الميدان، تم نقل المقاتلين الجورجيين إلى أوكرانيا، والآن يتم نقل المقاتلين الأوكرانيين إلى جورجيا".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق أن ما يجري في جورجيا الآن من أحداث يعود بالذاكرة لما حدث عام 2014 أثناء أحداث كييف التي خلصت بالانقلاب على السلطة الشرعية في أوكرانيا.