"التكنولوجيا والحضارات القديمة" محاضرة فى مكتبة الإسكندرية غدا

الإسكندرية ـ جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهى حواس للمصريات، الأحد المقبل، محاضرة بعنوان "كيف أحدثت التكنولوجيا ثورة فى فهمنا للحضارات القديمة؟"، وتُلقى المحاضرة الدكتورة غادة محمد عامر عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتتناول المحاضرة الثورة التى أحدثتها التكنولوجيا الحديثة فى الكشف عن أسرار الحضارات القديمة، وفهم أفضل وأعمق لهذه الحضارات التى تكمن فيها ألغاز عديدة، وكذلك توضح دور العلم والتكنولوجيا البارز فى النهوض بالحضارة البشرية؛ فقد كان لمهد الحضارة الإنسانية سمة واحدة فريدة، وهى تقدير العلم والتكنولوجيا كأداة لتعزيز الاستقلال البشرى. فنحن نؤمن بأن تقدم التكنولوجيا الخطوة الأولى نحو حضارة الجنس البشرى.

ومن التأريخ بالكربون المشع فى أربعينيات القرن الماضى إلى تقنيات الاستشعار عن بعد فى الستينيات، كان علماء الآثار منذ فترة طويلة من أوائل من تبنوا التقنيات المستقبلية بالاعتماد على خبرة تخصصات علمية عديدة، ويستخدم علماء الآثار اليوم مجموعة من الأجهزة والتقنيات المتطورة لاكتساب رؤى جديدة ومثيرة حول العالم القديم، وهنالك بعض الاكتشافات المذهلة التى تمت بدعمٍ من التكنولوجيا، منها على سبيل المثال الكشف عن غرف فى أعماق هرم الجيزة الأكبر الذى يبلغ عمره 4500 عام باستخدام تقنية مسح جديدة تقيس الجسيمات دون الذرية التى تمر عبر الهرم، وتلك التقنية لا تختلف كثيرًا عن الأشعة السينية التى يستخدمها الأطباء فى تصوير عظامنا ومن الأمثلة الأخرى الروبوتات العابرة للمحيطات التى تستطيع استكشاف المدن القديمة المغمورة بالمياه، وتقنيات الذكاء الاصطناعى لإعادة أصوات الحياة اليومية فى العصور القديمة، وتقنية الواقع الافتراضى لتحويل الآثار المتربة إلى مجتمعات افتراضية حية.

مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السنارى ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة المجموعة القصصية "حضرة الغائب" للكاتبة مقبولة نور الدين، الأحد المقبل، فى تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب، بالقاهرة، ويُحاضر فى الندوة دكتور رمضان الحضري؛ أستاذ البلاغة والنقد، ودكتور حازم الصبيحى اليمني؛ أستاذ الأدب والنقد، ويدير المناقشة الشاعر محمد عبد الهادى رئيس نادى أدب السلام. كما تنظممن خلال بيت السنارى ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة المجموعة القصصية "حضرة الغائب" للكاتبة مقبولة نور الدين، الأحد المقبل، فى تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب، بالقاهرة، ويُحاضر فى الندوة دكتور رمضان الحضري؛ أستاذ البلاغة والنقد، ودكتور حازم الصبيحى اليمني؛ أستاذ الأدب والنقد، ويدير المناقشة الشاعر محمد عبد الهادى رئيس نادى أدب السلام.

تناقش الندوة المجموعة القصصية "حضرة الغائب" من خلال تقييم وتحليل النصوص القصصية التى تشكل المجموعة، وكذلك الكشف عن الرؤية والأسلوب الذى تحمله، بالإضافة إلى تناول الموضوع الرئيسى للمجموعة، والذى يؤكد على أهمية الترابط الأسرى، والدور الذى يلعبه كل فرد من أفراد الأسرة وخاصة الأم، وأثر ذلك على عملية التنشئة والحفاظ على العادات والتقاليد.