اليوم السابع
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البحرية المغربية تحبط تهريب أكثر من 3 أطنان من مخدر الحشيش

السبت، 11 مارس 2023 03:26 م
البحرية المغربية تحبط تهريب أكثر من 3 أطنان من مخدر الحشيش الشرطة المغربية - أرشيفية
أ ش أ

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تمكنت القوات البحرية المغربية من إحباط تهريب أكثر من 3 أطنان من مخدر الحشيش بعرض ساحل مدينة الناضور.

وأفاد مصدر عسكري مغربي - في بيان اليوم - بأن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية المغربية، تعمل بعرض ساحل الناظور، تمكنت من ضبط أكثر من ثلاثة أطنان من مخدر الحشيش، أثناء عملية تهريبها إثر مطاردة زوارق مشتبه فيها لم تمتثل لأوامر وحدات البحرية المغربية.

وأوضح البيان أن هذه العملية أسفرت عن ضبط زورقين سريعين مجهزين بمحركات ذات قوة دفع عالية على متنهما 85 حزمة من مخدر الحشيش، يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من ثلاثة أطنان.

وأشار إلى أنه تم نقل شحنة المخدرات والمعدات المضبوطة إلى ميناء الناظور، وتسليمها لسلطات الأمن المغربي المختصة للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة.

 


البحرية المغربية

المغرب

مخدر الحشيش

الحشيش في المغرب



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