البابا فرانسيس يكشف عن سبب واحد قد يدفعه للاستقالة من منصبه الباباوى

كتب إيهاب محمد

قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، إنه قد يتنحى إذا أصبح متعبًا جدًا بحيث لا يمكنه الاستمرار في هذا المنصب، وردا على سؤال من وسائل الإعلام عما قد يؤدي به إلى الاستقالة، حذر البابا البالغ من العمر 86 عامًا، من "الإرهاق الذي يجعلك لا ترى الأشياء بوضوح، عدم الوضوح عندما يتعلق الأمر بمعرفة كيفية تقييم المواقف"، وذلك وفقا لما نقله موقع "ديلى ميل".

قال بابا الفاتيكان، إنه "يشعر بالخجل قليلاً لاستخدام كرسي متحرك بسبب إصابة في الركبة"، وأضاف: "أنا عجوز لدي مقاومة جسدية أقل، مشكلة الركبة كانت إذلالًا جسديًا، حتى لو كان التعافي يسير على ما يرام الآن".



تقرير ديلى ميل

في الشهر الماضي ، قال البابا إن الاستقالات البابوية يجب أن تحدث في ظروف استثنائية، وقال إن الاستقالة ليست " على جدول أعماله".

يترأس البابا فرانسيس الكنيسة الكاثوليكية منذ مارس 2013، وأجرى الأسبوع الماضى مقابلة مع محطة RSI ، بمناسبة مرور 10 سنوات على توليه البابوية، ونُشرت منها مقتطفات في La Repubblica و La Stampa و Corriere della Sera ، حيث قال أيضًا إن الحرب في أوكرانيا كانت مدفوعة بمصالح العديد من الإمبراطوريات.

وقال إن الصراع كان مدفوعًا "بالمصالح الإمبريالية، ليس فقط للإمبراطورية الروسية ، ولكن من إمبراطوريات من أماكن أخرى"، وأعرب عن استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدعوة إلى السلام.

في حين دعا البابا مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء الحرب ونفى كونه مواليًا لبوتين ، فقد أشار سابقًا إلى أن غزو أوكرانيا " ربما تم استفزازه بطريقة ما ".