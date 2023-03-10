بابا الفاتيكان يعرب عن استعداده للسفر إلى موسكو ولقاء بوتين

كتبت فاطمة شوقى

أعرب البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، في مقابلة أجرتها صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، عن استعداده للسفر إلى موسكو ولقاء الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين.

وأشار البابا إلى اعتقاده بأن المصالح الإمبراطورية لمختلف الدول وليس لروسيا فقط، تلعب دورا في الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وقال البابا فرنسيس إنه خلال أكثر من 100 عام، اندلعت ثلاثة حروب عالمية: في 1914-1918، وفي 1939-1945، والحرب الحالية في أوكرانيا، والتي تعتبر هي أيضا حرب عالمية، حيث بدأت على شكل أجزاء، لكن جميع القوى الكبرى باتت متورطة، وأصبحت أوكرانيا ساحة للمعركة، والجميع يتقاتلون هناك"، منددا بإنتاج الأسلحة والاتجار بها.

وأضاف: "المصالح الإمبراطورية متورطة هناك، ليس لروسيا فحسب، ولكن للإمبراطوريات الأخرى أيضا. إنه من طبيعة الروح الإمبريالية إبعاد الأمم إلى الخلفية".

وأضاف البابا فرانسيس أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أرسل له معربا عن امتنانه، لكنه أشار إلى أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب.

وقال بابا الفاتيكان في وقت سابق إن "النصر المبني على الأنقاض لن يكون أبدا انتصارا حقيقيا"، وذلك قبيل الذكرى الأولي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واطلق البابا فرانسيس نداءً جديدا من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، كما أدان الحرب الروسية التي وصفها بـ"العبثية والقاسية" وذلك قبل يومين من الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.