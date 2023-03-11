الاحتلال الإسرائيلي يصيب فتى فلسطينيًا بالرصاص في القدس

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أصيب فتى فلسطيني، اليوم السبت، برصاص مطاطي، أطلقه أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "باب العامود"، بمدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي صوب أحد الفتية، وجرى نقله إلى المستشفى، دون معرفة تفاصيل عن وضعه الصحي.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من مُخيم "جنين"، على حاجز عسكري قرب "نابلس"، واستولت على سيارته.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال احتجزت ثلاثة شبان على حاجز "شافي شمرون" العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، والذي يفصل محافظة نابلس عن محافظة جنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب واستولت على سيارته، فيما احتجزت شابين آخرين كانا بصحبته، قبل أن تفرج عنهما لاحقا.

وداهمت تلك القوات قرى وبلدات في جنين دون أن يُبلغ عن مزيد من الاعتقالات.